وزارة التعليم الروسية: لن نعود إلى نظام التعليم السوفيتي مع التخلي عن نظام "بولونيا" الجامعي

قال الموظفون الروس إن بلادهم تنشئ نظاما جديدا للتعليم الجامعي وذلك بعد التخلي عن نظام"بولونيا" الغربي للتعليم.

وقال نائب وزير التعليم العالي والعلوم، دميتري أفاناسيف، إنه "لا يدور الحديث أبدا عن العودة إلى نظام تعليم سوفيتي تم تطبيقه قبل عام 1991 بل سيتم تشكيل نظام تعليم قومي جديد.

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وأوضح قائلا:"إن نظام "بولونيا" الجامعي الساري مفعوله في روسيا الآن قد تم إلغاؤه، لكننا لن نشهد العودة إلى الأسلوب السوفيتي".

جاء ذلك على لسانه في اجتماع مجلس رؤساء الجامعات المبدعة حيث قال:" يجب أن يأخذ نظام التعليم الروسي الجديد في الاعتبار مميزات المرحلة السوفيتية والخبرات التي تلقينا في الآونة الأخيرة، بما فيها خبرة الاتصالات الدولية الواسعة".

وأشار إلى أن روسيا ستستفيد عند تشكيل نظام التعليم الجامعي الجديد من إيجابيات نظام "بولونيا" كلها وسترفض كل سلبياتها وقيودها.

يذكر أن الزعيم الجديد للحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي كان قد أعلن في وقت سابق أن الامتحان الحكومي الموحد المرتبط بنظام التعليم الجامعي "بولونيا" سيتم إلغاؤه كذلك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا