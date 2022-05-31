خبير: المسار الذي اعتمده الغرب لإلحاق الضرر بروسيا فشل وانقلب عليه

أكد الخبير في الشؤون الدولية، جورج سامويلي، أن المسار الذي اعتمده الغرب لإلحاق الضرر بروسيا فشل وانقلب عليه، مذكرا بتصريحات المسؤولين الأوروبيين التي تثبت فكرته.

وقال سامويلي في تصريح لقناة RT: "الواضح أن مسار إلحاق الضرر بروسيا فاشل، والوحيدون الذين تضرروا (جراء العقوبات على روسيا) هم الأوروبيون التعساء".

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واستشهد بتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الذي قالت فيه إنه "على الاتحاد الأوروبي شراء موارد الطاقة الروسية لتقليل مكاسب روسيا".

ولفت إلى تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن التخلي عن الغاز الروسي، مذكراً بأن جميع قطاعات الصناعة الألمانية المهمة قالت له: "اقطعوا الغاز وسننتهي، سنعود للأوضاع التي كما عليها عام 1945، لا يمكنك القول دعكم من روسيا، ولننتقل إلى قطر".

المصدر: RT