دراغي: المباحثات مع بوتين ضرورية لتفادي وقوع كارثة غذائية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضروري لحل مشكلة الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن دراغي قوله إن "المناقشة مع بوتين ضرورية لحل مشكلة الحبوب والأمن الغذائي".

وأضاف أن "خطر وقوع كارثة غذائية حقيقي إذا لم يتم إيجاد حل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق إن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وكانت أسبابها، من بين أمور أخرى، جائحة كورونا وسوء تقدير الدول الغربية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي أدى إلى تفاقم المشكلة، والعقوبات الغربية على روسيا هي أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل الإمدادات الغذائية.

المصدر: "تاس"







