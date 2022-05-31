الخارجية النمساوية تعلق على أول لقاء سيعقده لافروف في أوروبا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أشار وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ إلى أن الاتصالات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مستمرة، لافتا إلى احتمال عقد لقاء بينهما في إطار مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

وفي تصريح لقناة Puls 24، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لإجراء اتصالات مع لافروف في المستقبل، قال شالتبرغ: "هناك اتصالات بشكل مستمر" بين الجانبين.

وأضاف: "لا أريد أن أتوسع أكثر، ولكن لا تغفلوا أن هناك محادثات في فيينا بشأن اتفاق إيران النووي، وروسيا تشارك فيها".

وتابع: "وإذا انتهت هذه المحادثات فإن وزير الخارجية الروسية سيشارك طبعا في مراسيم الانتهاء"، ما يشير إلى احتمال انعقاد لقاء بينهما.

يذكر أن هذا اللقاء، إذا تم، سيكون اللقاء الأول للافروف في بلد أوروبي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"





