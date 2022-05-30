مستشار النمسا يوجه نصيحة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا

دعت النمسا دول الاتحاد الأوروبي لمراعاة مواقف بعضها البعض حيال فرض العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن بروكسل تركز فقط على حظر النفط الروسي وتتغاضى عن حظر اليورانيوم.

وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في تصريح له إنه "لسبب ما لا لم تناقش دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد اليورانيوم من روسيا".

وأضاف: "نحتاج للتركيز أكثر في مسألة العقوبات، هناك نقاش موسع حول فرض حظر على النفط والغاز، لكن هل لاحظتم غياب أية نقاشات حول حظر استيراد اليورانيوم".

وتابع أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تفكر في العقوبات معا، مع مراعاة مواقف بعضها البعض".

المصدر: "تاس"