مدفيديف يدعو برلين لتسهيل دخول المعارضين الألمان لروسيا

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إلى تسهيل دخول معارضي الحكومة الألمانية لروسيا ردا على قرار برلين تسهيل دخول الروس المعارضين للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف في حسابه على "تلغرام"، يوم الاثنين، "قررت ألمانيا تسهيل دخول الروس المنتقدين للعملية الخاصة في أوكرانيا، أو بكلمة أخرى من يقفون ضد بلادهم ويتمنون لها الهزيمة".

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وتابع: "ليذهب مثل هؤلاء الناس إلى الألمان بأسرع ما يمكن، ومن المحبذ بلا عودة خوفا من الملاحقة الجنائية بموجب القانون حول المعلومات الكاذبة عن القوات المسلحة (الروسية)".

وأضاف: "ربما يجب التفكير في تسهيل دخول روسيا لجميع من يعارضون شولتس وفريقه في ألمانيا وأمثاله من المسؤولين الأوروبيين".

المصدر: نوفوستي