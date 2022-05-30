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مفوض أوروبي: مصادرة الأصول الروسية عملية صعبة التنفيذ ومكلفة لأوروبا

أخبار روسيا

مفوض أوروبي: مصادرة الأصول الروسية عملية صعبة التنفيذ ومكلفة لأوروبا
Gettyimages.ru
أعلام الاتحاد الأوروبي
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وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، مصادرة أصول رجال الأعمال الروس المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية بالعملية الصعبة وبأنها ذات نتائج غير مضمونة.

وأشار جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، خلال لقاء مع الإعلام جرى بمقر رابطة الصحافة الأجنبية في روما، إلى أن هذه الصعوبة ذات "طبيعة قانونية" تقيّمها كل دولة عضو على حدة في الاتحاد الأوروبي.

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وقال: "علينا احترام القانون"، مشيرا إلى أن دول التكتل "تتحقق من استيفاء الشروط من الناحية القانونية والقضائية" لمصادرة الأصول بعد تجميدها، مضيفاٍ "القرار ليس سياسيا، وهو بحاجة لتوفير أطر قانونية" لوضعه في حيز التنفيذ.

المصدر: "آكي" 

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