نشرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا لغاية أمس الأخد الموافق لـ29 مايو الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، تم تدمير ما يلي:

183 مقاتلة أوكرانية، و 128 طائرة هليكوبترعسكرية، و1049 طائرة بدون طيار، و 325 صاروخا مضادا للطائرات، و3309 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و447 قاذفة صواريخ متعددة، 1722 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 3270 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT