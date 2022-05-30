حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية لغاية أمس الأحد 29 مايو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا لغاية أمس الأخد الموافق لـ29 مايو الجاري.
وبحسب بيان الوزارة، تم تدمير ما يلي:
183 مقاتلة أوكرانية، و 128 طائرة هليكوبترعسكرية، و1049 طائرة بدون طيار، و 325 صاروخا مضادا للطائرات، و3309 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و447 قاذفة صواريخ متعددة، 1722 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 3270 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
المصدر: RT