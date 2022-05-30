لجنة التحقيق الروسية ستدرس بيانات وسائل الإعلام الأجنبية عن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا

أفادت لجنة التحقيق الروسية على حسابها في موقع "تلغرام" أن المحققين الروس سيدرسون معلومات وسائل إعلام أجنبية عن أمريكيين وأجانب آخرين وصلوا كمرتزقة إلى أوكرانيا .

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وذُكر بهذا الشأن أن "لجنة التحقيق الروسية، في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالارتزاق، ستدرس المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية حول الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا لارتكاب جرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية وسكان دونباس".

وجرى الحديث في البيان عن الأمريكيين والأجانب الذين توجهوا إلى أوكرانيا كمرتزقة ومشاركتهم في المعارك هناك، كما تم التأكيد على أن المحققين الروس سيتخذون الإجراءات لتوثيق وقائع جرائم المرتزقة وتحديد هوياتهم.

المصدر: نوفوستي