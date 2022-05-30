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الروس يختارون اسما لساحة قريبة من السفارة الأمريكية في موسكو

أخبار روسيا

الروس يختارون اسما لساحة قريبة من السفارة الأمريكية في موسكو
ria.ru
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بدأ التصويت على تسمية ساحة لا اسم لها تقع بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في موسكو في إطار مشروع أطلق عليه اسم "المواطن النشط".

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وسيكون بمقدور سكان موسكو الاختيار بين أسماء، ساحة المدافعين عن دونباس أو ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية أو ساحة بطل روسيا فلاديمير جوغا، بحسب الموقع لعمدة بلدية موسكو.

وفي وقت سابق، دفع نواب بمجلس دوما مدينة موسكو بمبادرة لتخليد ذكرى المدافعين عن دونباس على خريطة المدينة، فيما تتلقى في الوقت ذاته حكومة موسكو العديد من الرسائل من المواطنين تحمل مختلف الخيارات من الأسماء.

ويقول نص بيان بهذا الشأن: "بدأ التصويت في مشروع المواطن النشط ، لاختيار اسم لمنطقة غير مسماة في منطقة بريسنينسكي، التي تقع عند تقاطع حي بولشوي ديفياتينسكي وشارع كونيوشكوفسكايا. يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب كامل على البوابة الإلكترونية الرسمية لموسكو المشاركة".

يشار إلى أنه يُعرض على سكان موسكو اختيار إجابة من عدة خيارات منها، ساحة المدافعين عن دونباس، وساحة جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي هذه الحالة سيتم بشكل إضافي اختيار ساحة أو شارع يعطي له اسم تكريما لجمهورية لوغانسك الشعبية، أو ساحة باسم بطل روسيا فلاديمير جوغا، ومن الممكن أن يكلف متخصصون باختيار الاسم.

المصدر: نوفوستي

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