لافروف ردا على الشائعات الغربية حول صحة بوتين: كلام مجانين

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الشائعات التي تفبركها وتنشرها وسائل الإعلام الغربية حول إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأية أمراض أو وعكات صحية.

وقال لافروف في تصريح لقناة TF1 الفرنسية إن "الرئيس يظهر علنا أمام الجميع كل يوم".

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وأضاف: "لا أعتقد أن العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات نوع من الأمراض أو وعكات".

وتابع: "إنني أترك الأمر لضمير أولئك الذين ينشرون شائعات من هذا القبيل".

المصدر: RT





