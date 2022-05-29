كييف: ننتظر موافقة بوتين لعقد مفاوضات بين رؤساء أوكرانيا وروسيا وتركيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف مستعدة لدراسة الاقتراح التركي لإجراء محادثات هاتفية بين رؤساء روسيا وأوكرانيا وتركيا إذا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، في تصريح نقلته صحيفة "سترانا"، إن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سينظر في مقترح إجراء محادثات هاتفية مع رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان ، إذا وافق الرئيس الروسي على المشاركة فيها".

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وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.







المصدر: "تاس"





