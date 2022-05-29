زاخاروفا تدعو رئيسة وزراء إستونيا لـ"توبيخ" السفراء الأوروبيين بعد اتصال قادة دولهم ببوتين

اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متهكمة على رئيسة وزراء إستونيا "توبيخ" السفراء الأوروبيين بسبب اتصال قادتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت زاخاروفا على قناتها عبر "تلغرام" إنها تقترح على رئيسة وزراء إستونيا كاي كالاس توجيه وزارة الخارجية للاتصال بسفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا و"توبيخهم بشكل مناسب" بسبب إجراء قادة هذه الدول اتصالات مع بوتين.

وأضافت: "كالاس التي طالبت القادة الغربيين بعدم الاتصال ببوتين عادت خائبة، فكل القادة الغربيين خرجوا عن السيطرة واتصلوا واتصلوا".

وتابعت: "إن الاتصالات الجماعية لقد بدأت"، في إشارة إلى محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت.

المصدر: "نوفوستي"