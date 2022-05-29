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مصدر: قمة الاتحاد الأوروبي ستبحث إضفاء الشرعية على "سرقة" الأصول الروسية

أخبار روسيا

مصدر: قمة الاتحاد الأوروبي ستبحث إضفاء الشرعية على
Gettyimages.ru
علم الاتحاد الأوروبي
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نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قوله إن القمة المزمعة في 30 و31 مايو الحالي ستناقش مصادرة الأصول الروسية في التكتل.

وقال المصدر إن "زعماء الدول الـ27 سيناقشون في القمة التي ستعقد في بروكسل إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية في نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف: "على القادة النظر في الموقف حيال مصادرة الأصول (الروسية)، فمن وجهة نظر قانونية هذا الأمر مستحيل في بعض دول الاتحاد، بينما هو ممكن في دول أخرى".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن طرق لاستخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا".

 

المصدر: "تاس"

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