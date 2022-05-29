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نائب المستشار الألماني: الوحدة الأوروبية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا

أخبار روسيا

نائب المستشار الألماني: الوحدة الأوروبية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
أعلام الاتحاد الأوروبي
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أشار روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن الوحدة الأوروبية "بدأت بالانهيار" جراء العقوبات ضد روسيا، وذلك عشية القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي.

وقال هابك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، في تصريح "رأينا ما يحدث عندما تتحد أوروبا، أما بالنسبة لقمة الغد فإنني آمل أن تستمر هذه الوحدة، ولكنها بدأت في الانهيار".

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ودعا ألمانيا إلى اتخاذ موقف في القمة بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نداءاً مماثلاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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