نائب أوكراني سابق: على بوروشنكو أن يطلب من بوتين اللجوء السياسي إلى روسيا

نصح النائب الأوكراني السابق إليا كيفا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو الذي حاول الهرب إلى بولندا أن يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجوء السياسي إلى روسيا.

وقال كيفا في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "بيترو بوروشينكو، اتصل بسرعة بفلاديمير بوتين، لقد وعدك بمنح اللجوء، بوتين يفي بوعوده".

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وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي قد يرغب قريبا "في اللجوء إلى روسيا".

وكانت انتشرت معلومات تفيد بأن بوروشينكو كان يحاول الفرار من أوكرانيا إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية رافا روسكايا.

المصدر: "نوفوستي"