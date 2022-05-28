الدفاع الروسية: الجيش الروسي فكك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة".

وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغم، منها 352 خلال يوم أمس.

وكانت جمهورية دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول اكتملت، وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.

المصدر: RT