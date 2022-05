السفارة الروسية لدى واشنطن: الإعلام الأمريكي ينظم حملة لتشويه صورة الجيش الروسي

أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن أن الإعلام الأمريكي يشن حملة لتشويه صورة القوات الروسية، حيث يتهم موسكو بالتحريض على الإبادة الجماعية في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "لقد أولينا اهتماما لتقرير منظمة New Lines Institute for Strategy and Policy غير الحكومية والذي تم تداوله في وسائل الإعلام الأمريكية، حيث تتهم فيه روسيا بالتحريض على الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وحيث تشكل التلميحات الممنهجة المعادية للروس جزءا من حملة شنها الغرب لتشويه صورة القوات المسلحة الروسية".

وأوضحت أن "الأمور على الأرض هي عكس ذلك تماما، حيث يتم تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، وتم إرسال مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان".

وشددت على أن "الجانب الروسي يضمن أمن الممرات الإنسانية".

وتابعت أن "قوات البحرية الروسية أزالت خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، ولا يزال تنفيذ إجراءات ترميم البنية التحتية للميناء مستمرا، وعملت على تشغيل ممرين بحريين إنسانيين".

وأردفت قولها: "بالإضافة إلى ذلك، فإن فرق إزالة الألغام الروسية طهرت أكثر من 190 هكتارا من أراضي دونيتسك ولوغانسك من الألغام".

وأضافت: "على الجمهور الأمريكي الالتفات إلى الحقائق، والانتباه إلى الأفعال الإجرامية للمتطرفين الأوكرانيين الذين يختبئون وراء احتياجات الدفاع ويسلبون الأموال والسيارات من المدنيين ويفتحون النار العشوائي على اللاجئين ويرهبون ويعذبون من يخالف أيديولوجيتم النازية".

وأشارت إلى أنه في" منطقة فيليكونوفوسيلوفسكي في جمهورية دونيتسك، يدعو مقاتلو "القطاع الأيمن" بشكل علني إلى الإبادة الجماعية للناطقين بالروسية".

وختمت قولها: "هذه الأعمال التي تدعمها السلطات الأوكرانية، هي أعمال إرهابية وجرائم حرب حقيقية".

المصدر: "تاس"