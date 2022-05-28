قديروف يعلن تحرير سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك بالكامل

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تحرير مدينة سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل من قبضة النازيين الأوكرانيين وتدمير مواقعهم فيها.

وقال قديروف في منشور على قناته عبر "تليغرام": "كل شيء في سيفيردونيتسك تحت سيطرتنا بالكامل.. لقد هزم النازيون ودمرت مواقعهم وتحرير المدينة بالكامل".



وأضاف: يمكن للسكان تنفس الصعداء من الآن فصاعدا، فلا شيء يهدد حياتهم بعد الآن".

ولفت إلى أن "عناصر الجيش الأوكراني والنازيين فروا عندما علموا أن المقاتلين الشيشانيين بدأوا في تدمير ما تبقى من قوات العدو في المدينة".

وتابع: "لست أنا من يقول ذلك، بل هذا ما اعترف به السجناء الذين أسرتهم قواتنا الخاصة".







المصدر: RT