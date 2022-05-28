أشتهر بتحيته للجنود الروس كل صباح.. تكريم رسمي للطفل إليوشا وضمه لـ"جيش الشباب" (فيديو)

أقيم تكريما للطفل الروسي إليوشا بافليشنكو من بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، والذي أصبح مشهورا في أرجاء روسيا بترحيبه الدائم وإلقائه التحية على الجنود الروس المشاركين العملية العكسرية

وفي إطار حفل تكريم أقامه منتدى "جيش الشباب" انضم بافليشنكو إلى هذا الجيش.

وتم الحفل برعاية رئيس حركة يونارمية، نيكيتا ناغورني.

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ويلتقي بافليشنكو بالجنود الروس منذ عدة أسابيع أثناء مرورهم عبر البلدة في طريقهم إلى أوكرانيا.

وأكد لوالدته أنه يريد دعم الجنود الروس بكل قوته ويحلم بأن يصبح عسكريا.

ولاحظ والد الطفل أن ابنه كان يتابع بحماس خطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يحلم بلقائه يوما ما.

المصدر: LENTA.RU