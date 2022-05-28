بوتين يوقع على اتفاقية مع أوسيتيا الجنوبية بشأن ازدواج الجنسية

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع أوسيتيا الجنوبية تتعلق بتسوية قضايا الجنسية المزدوجة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق. وهي صالحة لمدة خمس سنوات ويتم تمديدها تلقائيا كل خمس سنوات لاحقة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوقف العمل بها من خلال القنوات الرسمية، قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الخمس سنوات التالية.

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وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية الحكومية: "التصديق على الاتفاقية بين الاتحاد الروسي وجمهورية أوسيتيا الجنوبية بشأن تسوية قضايا الجنسية المزدوجة، والموقعة في مدينة تسخينفال في 20 سبتمبر 2021".

وتم التوقيع على الوثيقة بين روسيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية المستقلة في عام 2021. وتنص على أن مواطني كل من الدولتين يستطيعون الحصول على جنسية الدولة الأخرى، دون التخلي عن الجنسية الحالية.

وبالتالي، يمكن لأي مواطن من جمهورية أوسيتيا الجنوبية، بعد بلوغه سن 18 عاما، التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مبسطة. وسيحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما على نفس جنسية والديهما. حتى يبلغ الطفل سن 18، سيتمكن الآباء من اختيار جنسيتهم على أساس طلب مكتوب.

ووفقا للاتفاقية، الأشخاص الذين هم من مواطني كلا الطرفين ويحملون الجنسية المزدوجة، يتمتعون بالحق في الضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الطبية وفقا لتشريعات الطرف الذي يقيمون في أراضيه بشكل دائم. في الوقت نفسه، يجوز لأي طرف منح الحقوق والمزايا لهؤلاء الأشخاص، حتى لو كانوا يقيمون في أراضي الطرف الآخر.

المصدر: تاس، إنترفاكس





