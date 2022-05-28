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بطريركية موسكو: سنواصل تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية الروسية والأوكرانية

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بطريركية موسكو: سنواصل تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية الروسية والأوكرانية
Sputnik
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أكد المطران هيلاريون فولوكولامسك، رئيس دائرة بطريركية موسكو للعلاقات الخارجية، أنه سيتم الحفاظ على تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية الروسية والأوكرانية.

وقال المطران: "الوحدة بين الكنائس الروسية والأوكرانية محفوظة، وسنمضي في تعزيز هذه الوحدة، وسنواصل الصلاة من أجل كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة الواحدة"، مشيرا بشكل سلبي إلى قرار مجلس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أمس القاضي بالاستقلال التام عن بطريركية موسكو.

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مضيفا أن هذا القرار هو انتهاك لجميع القواعد الكنسية.

المصدر: نوفوستي

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