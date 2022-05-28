الدفاع الروسية: تحرير كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحرير مدينة كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل من المسلحين، وبإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين "سو-25" ومروحية وتدميرمستودعات ذخيرة ومعدات وتصفية مئات المتطرفين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 8" في منطقة زابوروجيه.

- أسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" بمنطقتي خيرسون وخاركوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

- حررت قوات دونيتسك الشعبية، بإسناد من القوات الروسية، مدينة كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل من المسلحين.

- اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت صاروخ "توتشكا أو" أوكراني وسبع قذائف من راجمة الصواريخ "سميرتش" في منطقتي خاركوف وخيرسون.

- دمرت القوات الجوية الروسية بطاريتين من طراز غراد MLRS في أوكرانيا، وتصفية أكثر من 260 متطرفا.

-استهدفت قوات المدفعية والصواريخ الروسية أكثر من 600 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكثر من 40 وحدة مدفعية وهاون.

- دمرت القوات الجوية الروسية بصواريخ عالية الدقة موقع قيادة اللواء الآلي 30 للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي في سوليدار.

المصدر: RT