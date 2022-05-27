 
مباشر
عاجل
بوتين: الضغوط على روسيا من جانب الدول غير الصديقة بمثابة عدوان

رئيس دونيتسك: أكثر من خمسة آلاف مقاتل أوكراني تم أسرهم على أراضي دونيتسك

أخبار روسيا

رئيس دونيتسك: أكثر من خمسة آلاف مقاتل أوكراني تم أسرهم على أراضي دونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t46r

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أكثر من 5000 أسير حرب من المسلحين الأوكرانيين موجودون على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لعدد الأسرى، إذا تحدثنا عن آخر مسلحي كتيبة آزوف، والتي استسلمت في آزوفستال، على وجه الدقة يوجد 2439 شخصا. وقبل ذلك، كان هناك حوالي 3 آلاف شخص، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسرى اكثر من 5 آلاف".

إقرأ المزيد
رئيس دونيتسك: إحدى المراحل الأولى لمحاكمة مقاتلي
رئيس دونيتسك: إحدى المراحل الأولى لمحاكمة مقاتلي "آزوف" ستتم في ماريوبول

إلى ذلك صرح بوشيلين بأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مرتزقة أجانب بين النازيين الذين استسلموا بعد محاصرة القوات الروسية لهم في مصنع آزوفستال بماريوبول، منوها بأن 6 مسلحين قتلوا في آزوفستال أثناء محاولتهم تفجير مستودعات للذخيرة قبل الاستيلاء عليها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا