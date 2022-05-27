رئيس دونيتسك: أكثر من خمسة آلاف مقاتل أوكراني تم أسرهم على أراضي دونيتسك
قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أكثر من 5000 أسير حرب من المسلحين الأوكرانيين موجودون على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لعدد الأسرى، إذا تحدثنا عن آخر مسلحي كتيبة آزوف، والتي استسلمت في آزوفستال، على وجه الدقة يوجد 2439 شخصا. وقبل ذلك، كان هناك حوالي 3 آلاف شخص، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسرى اكثر من 5 آلاف".
إلى ذلك صرح بوشيلين بأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مرتزقة أجانب بين النازيين الذين استسلموا بعد محاصرة القوات الروسية لهم في مصنع آزوفستال بماريوبول، منوها بأن 6 مسلحين قتلوا في آزوفستال أثناء محاولتهم تفجير مستودعات للذخيرة قبل الاستيلاء عليها.
المصدر: نوفوستي