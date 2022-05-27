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الخارجية الروسية تعلن طرد عدد من موظفي السفارة الكرواتية في موسكو

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الخارجية الروسية تعلن طرد عدد من موظفي السفارة الكرواتية في موسكو
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أعلنت الخارجية الروسية بعد استدعاء السفير الكرواتي لمقرها أن خمسة موظفين بالسفارة الكرواتية في موسكو أشخاص غير مرغوب فيهم في روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 27 مايو، تم استدعاء سفير جمهورية كرواتيا لدى الاتحاد الروسي، توميسلاف تسار، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الإعراب له عن الاحتجاج الشديد على المحاولات الباطلة للسلطات الكرواتية لإلقاء اللوم على روسيا في جرائم الحرب في أوكرانيا، وعلى تقديم الجانب الكرواتي المساعدة العسكرية لنظام النازيين الجدد في كييف".

وتابع البيان: "ردا على الخطوات غير الودية التي اتخذتها زغرب في وقت سابق لتقليص حجم البعثة الدبلوماسية الروسية هناك، تسلم السفير (الكرواتي) مذكرة تعلن أن خمسة موظفين في السفارة الكرواتية بموسكو أشخاص غير مرغوب فيهم".

المصدر: نوفوستي

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