مصدر: روسيا تعمل على إنتاج نموذج جديدة من صواريخ "تيسركون" فرط صوتية

كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تعمل الآن على تطوير نظام صاروخي ساحلي جديد سيكون مشابها لمنظومة صواريخ "تيسركون" الفرط صوتي.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع، أن "المجمع العلمي للصناعة ريوتوفسكي" يعمل على تطوير أحدث نظام صاروخي ساحلي فرط صوتي.

وأضاف نفس المصدر أنه من المفترض أن يدخل الخدمة مع البحرية قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا لمصدر آخر فإن النظام الجديد لصاروخ "تسيركون"، مثل سابقه نظام دفاع صاروخي "باستيون" المزود بصواريخ من نوع "أونيكس"، وسيكون لديه القدرة على إصابة أهداف بحرية وبرية.

المصدر: تاس