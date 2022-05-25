صانعو الحلويات ينتجون قطعة شوكولاتة على شرف صبي يحيي يوميا الجنود الروس المتوجهين لأوكرانيا

أنتج مصنع حلويات في منطقة بيلغورود الروسية، قطع شوكولاتة "أليوشكا"، تكريما لطالب الصف الأول أليكسي، الذي يقف منذ أسابيع على الطريق ويحيي الجنود الروس المتوجهين إلى أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على تيليغرام، يوم الأربعاء، إن قطع الشوكولاتة تم تسليمها للجنود روس.

وأضاف غلادكوف: "لذلك أردت مشاركة هذا الدفء مع الجيش. لذلك، اتفقنا مع مصنع الحلويات الخاص بنا وأنتجنا شوكولاتة اليوشكا. أهم علامات التعريف الموجودة على الغلاف هي غطاء الرأس، والتحية العسكرية وزهر البنفسج"، لافتا إلى ان "الشوكولاتة الداكنة، هذا هو بالضبط مفيد ويعيد القوة".

وبحسب الحاكم، نقلت دفعة تجريبية من قطع الشوكولاتة للجنود الجرحى في المستشفيات، وكذلك إلى الجبهات. وأضاف غلادكوف: "وبالطبع لأليوشا. إنه بطلنا القومي. سأحذركم على الفور - لا يمكنكم شراء الشوكولاتة من متجر، على الرغم من أنني متأكد من أنها كانت ستحظى بشعبية".

في وقت سابق، ظهر مقطع فيديو على الانترنت يظهر فيه طالب يبلغ من العمر ثماني سنوات من الصف الأول في مدرسة بمنطقة بيلغورود، وهو يقف على الطريق ويحيي وحدات الجيش الروسي، المتجهة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وردا على التحيات، قدم الجيش للطفل غطاء رأس عسكري، بات لا يفارقه عمليا. وفي محادثة مع الصحفيين، قال الصبي إنه يحلم بأن يصبح جنرالا. وبحسب والدي الصبي، فإن جده، الذي كان عسكريا، علمه التحية العسكرية.

المصدر: وكالات