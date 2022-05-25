باحث عسكري مصري يكشف سر "تمساح" روسيا "المرعب" للجيش الأوكراني

تحدث الباحث العسكري المصري مينا عادل عن مدى قوة وفاعلية مروحيات "كا - 52" الروسية الملقبة بـ"التمساح"، في توجيه ضربات للقوافل العسكرية الأوكرانية خلال العملية العسكرية الروسية.

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وأوضح في تصريحات لـRT أن العملية العسكرية الروسية أثبتت مدى فاعلية وجودة الهليكوبتر الهجومي من طراز "كاموف كا 52"، موضحا أنه قد يخطأ الكثيرون في التقليل من هذا النوع تحديدا لما يتم ترويجه وهو أمر مناف للحقيقة.

وأشار مينا عادل إلى أن القوات البرية تدين بالكثير لهذا النوع الذي يعمل جنبا إلى جنب مع قاذفات الدعم الأرضي من طراز "سو - 25"، لتغطية القوات الأرضية في بيئة عدائية شديدة تشمل منظومات الدفاع الجوي المتوسط والقصير المدى الغربية والشرقية والرشاشات الأرضية والمقاتلات الاعتراضية.

وتابع: "ورغم ذلك ينفذ طياريها الشجعان المهمات بشكل يومي على مدار اليوم ليس فقط للدعم ولكن أيضا مرافقة هليكوبتر النقل من طراز مي - 8، وهو ما ساعد على التقليل من خسائر طائرات النقل التي يسهل إسقاطها".

وأكد أن مروحيات "كا -52" في بداية العملية ساعدت في مهمات الاقتحام السريع لمناطق الجيش الأوكراني وتفوقت على الدفاعات بل وهيأت مسرح العمليات لباقي العناصر، حتى وإن كان الأوكران استعدوا لذلك.

ونوه بأن هذه المروحيات الهجومية تمتلك التوازن المثالي ما بين قدرات الطيران القوية ومنظومات الرصد والاستهداف عالية الدق ومنظومات الحماية والتنبية بجانب حمولة قتالية متنوعة ومناسبة للتعامل مع الأهداف المختلفة مما يجعلها كابوس لأي وحدات برية وبالأخص الوحدات المدرعة، وأيضا تقوم بحماية نفسها بواسطة صواريخ الاشتباك الجوي.

المصدر: RT