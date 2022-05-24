زاخاروفا: إعداد المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يتم بشكل جماعي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العمل يجري بنشاط كبير لإعداد النسخة الجديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية.

وشددت ممثلة الخارجية الروسية، على أن هذا العمل جماعي، وليس قرارا يتخذ "من الأعلى".

وأضافت زاخاروفا، في المنتدى الدولي "معاني جديدة لواقع جديد": "تجري في الوقت الراهن عملية صياغة المفهوم الجديد. وهذه العملية تتم بنشاط كبير".

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وتابعت الدبلوماسية الروسية: "هذا العمل جماعي، ولا يتم تنزيله من الأعلى كشيء يجب تحقيقه. وهو، مثل أي مفهوم وثيقة مذهبية في بلادنا، يتم كنتيجة جهود جماعية: تحليلية وعلمية وما إلى ذلك".

المصدر: تاس