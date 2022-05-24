لافروف: روسيا "لا ترقص على أنغام الآخرين" وستعتمد على نفسها وعلى الدول الموثوقة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا سوف تعتمد فقط على نفسها وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها.

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جاء ذلك في إطار مشروع "100 سؤال للرئيس" المقام في المدرسة المتخصصة ي. م. بريماكوف، حيث تابع لافروف أن روسيا "لا ترقص على أنغام الآخرين"، مؤكدا على أهمية تحقيق روسيا للاستقلال التام في تطوير الصناعات الحيوية.

وقال وزير الخارجية الروسي: "في الوقت الراهن نحن لا نخلق فقط نوعا من عملية إحلال الواردات، وإنما يتعين علينا أن نتوقف بأي شكل من الأشكال عن الاعتماد على توريد أي شيء من الغرب لضمان تطوير الصناعات الحيوية للأمن والاقتصاد وكذلك في المجالات الاجتماعية لوطننا الأم".

المصدر: تاس