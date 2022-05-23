لافروف: السياسيون الغربيون ممن يتحدثون عن "هزيمة" روسيا في أوكرانيا لا يعرفون تاريخها

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن "هزيمة روسيا" في أوكرانيا، لهم معرفة سيئة لتاريخ روسيا.

وقال لافروف في كلمة لهم ضمن مشروع "100 سؤال إلى قائد" لمدرسة بريماكوف في موسكو، يوم الاثنين: "مرة أخرى نعيش مثل هذه الفترة في تاريخنا. ويتحدثون حول أن روسيا يجب أن تهزم وأنهم يجب أن ينتصروا على روسيا ويجعلوها تخسر في ميدان المعركة".

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وتابع قائلا: "أنا متأكد أنكم تعرفون التاريخ أحسن مما يعرفونه السياسيون الغربيون الذين يرددون مثل هذا الكلام. ربما درسوا سيئا في المدرسة، وهم يخرجون باستنتاجات خاطئة انطلاقا من فهمهم للماضي عن روسيا".

وأشار لافروف إلى أن "هناك محاولات من قبل الحكومات الغربية أو بعضها على الأقل، لتحفيز الميول المعادية للروس على المستوى الحياتي والتلاعب بالمشاعر السلبية والمخجلة. وهذا أمر مثير للقلق".

وأضاف أن دول الغرب ستضطر للاعتراف "بالواقع الذي يتهيأ على الأرض. وسيضطر الغرب للاعتراف بأنه لا يمكن تضييق المصالح الحيوية الروسية والروس أينما كانوا، بلا عقاب".

المصدر: تاس