بوتين يكلف الحكومة بوضع خطة لتطوير الطريق البحري الشمالي

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بالموافقة بحلول 1 أغسطس، على خطة لتطوير الطريق البحري الشمالي حتى عام 2035.

ووفق ما ورد في قائمة تعليمات رئيس الدولة المنشورة يوم الاثنين على موقع الكرملين على الإنترنت، فإن مثل هذه الخطة ضرورية "لضمان نقل موثوق وآمن للبضائع على طول الطريق البحري الشمالي".

كما أصدر بوتين تعليمات بإعداد بحلول 15 يوليو، مشروع قانون بشأن نقل السلطات المركزية لإدارة الطريق البحري الشمالي إلى شركة "روس آتوم". وجاء في الوثيقة "ضمان إدخال تعديلات على تشريعات روسيا الاتحادية تنص على مركزية السلطة لإدارة الطريق البحري الشمالي وتنظيم الملاحة في مياهه لغرض تنفيذها من قبل شركة روس آتوم الحكومية".

بالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليماته للحكومة باستكمال بناء واختبار وتشغيل المنصة ذاتية الدفع المقاومة للجليد "القطب الشمالي" في عام 2022. وفي هذا العام، صدرت أيضا تعليمات لبدء العمل على بناء خط السكك الحديد الشمالي في جميع أقسام هذا المشروع. ويتوقع الرئيس أن تقدم الحكومة تقاريرها حول هذه الموضوعات بحلول 1 يوليو 2022.

يذكر أن الطريق البحري الشمال هو ممر شحن بحري من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى. ويمكن الإبحار عبر هذا الطريق في مياه القطب الشمالي الخالية من الجليد مدة شهرين فقط في السنة، إلا أن ارتفاع درجات حرارة الكوكب قد تسمح في السنوات القادمة باستخدام المرر القطبي في عمليات الشحن لمدد أطول، أو على مدار العام باستخدام أسطول كاسحات الجليد الذي تمتلكه روسيا.

المصدر: الكرملين