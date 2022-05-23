فقدان الاتصال مع 25 منقذا على قمة جبال "إلبروس"

انقطع الاتصال مع 25 منقذا تابعين لوزارة الطوارئ الروسية، كانوا يقومون بإجلاء 4 سياح على قمة جبال "إلبروس".

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وتم تحديد أن المجموعة ذهبت إلى قمة "إلبروس" الشرقية بمروحية، فشلت في العثور على السياح، وانقسم فريق البحث والإنقاذ، ثم انقطع الاتصال بسبب تدهور الأحوال الجوية. وبحسب المتحدثين مع وكالة "تاس" الروسية، لا يوجد خطر على حياتهم.

حيث أوضح المتحدث أن الموقع التقديري للمنقذين والسياح معروف حاليا، حيث ينقسمون إلى 3 مجموعات من رجال الإنقاذ، ينتظرون تحسن الأحوال الجوية في ملاجئ الإنقاذ، ويمكن أن يكون 16 شخصا بما في ذلك السياح الأربعة في كوخ على ارتفاع 5.4 ألف متر، وبعد تحسن الأحوال يلحق بهم 12 من رجال الإنقاذ، موجودون على ارتفاع 3.8 ألف متر.

وكان رجال الإنقاذ قد نجحوا في أبريل الماضي في إجلاء 3 سياح من موسكو على جبل تكاتش الكبير في منطقة كوبان، ووفقا لرجال الإنقاذ التابعين لفريق البحث والإنقاذ الإقليمي الجنوبي، لم يحسب السياح الروس قوتهم، ولم يكونوا مستعدين بشكل كاف.

المصدر: تاس