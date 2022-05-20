بوريسوف يتحدث عن تعديل العقيدة البحرية الروسية

قال نائب رئيس وزراء روسيا يوري بوريسوف، إن تعزيز القدرات لضمان وحماية المصالح الوطنية في المحيطات العالمية، أمر حيوي لروسيا على خلفية الحرب الهجينة الشاملة من جانب الغرب ضدها.

وأضاف بوريسوف: "في سياق الحرب الهجينة الشاملة الشاملة من جانب الغرب الجماعي ضد بلادنا، والعقوبات غير المسبوقة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أصبح ضمان الأمن القومي أكثر أهمية من أي وقت مضى. من المهم جدا بالنسبة لنا بناء قدراتنا لضمان وحماية المصالح الوطنية في المحيطات العالمية. يأخذ تعديل العقيدة البحرية في الحسبان التغير في الوضع الجغرافي - السياسي والحالة العسكرية - الاستراتيجية في العالم".

ووفقا له، تمس الأحكام الجديدة في هذه العقيدة بشكل أساسي، مسائل إعداد وعمليات تنفيذ التعبئة والاستعداد للتعبئة في مجال الأنشطة البحرية.

إقرأ المزيد

وأوضح بوريسوف، أنه من "المهم بشكل خاص الآن، هو أن كل هذه الإجراءات ستضمن استخدام السفن المدنية وأطقمها وتشغيل مرافق البنية التحتية البحرية، في زمن الحرب".

وشدد على أن، النسخة الجديدة من العقيدة تستجيب بشكل كامل للتحديات والتهديدات الحديثة ولا تهدف إلى المواجهة، بل تهدف إلى زيادة الأمن القومي في مجال الأنشطة البحرية، مما يقلل بشكل كبير من اعتماد جميع مجالات النشاط البحري على التأثير الخارجي وظروف السوق.

المصدر: تاس