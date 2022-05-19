غواصة استراتيجية جديدة تلتحق بأسطول المحيط الهادئ الروسي

أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي، الأميرال سيرغي أفاكيانتس، عن عدد من الغواصات والسفن التي ستلتحق بالأسطول في عام 2022.

وقال أفاكيانتس، في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إنه من المتوقع أن تلتحق بأسطول المحيط الهادئ غواصة "الأمير أوليغ" الذرية الاستراتيجية من مشروع "بوريه آ" المزودة بصواريخ "بولافا" الباليستية.

وأشار كذلك إلى التحاق الغواصة "نوفوسيبيرسك" المتعددة الأغراض، المزودة بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة.

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وفي العام الجاري من المتوقع أن يحصل أسطول المحيط الهادئ على ثالث غواصة من مشروع 636.3 "ماغادان"، ليصل إجمالي عدد الغواصات المزودة بصواريخ "كاليبر" إلى 6 غواصات.

وسيلتحق بالأسطول أيضا الكورفيت الرابع من مشروع 20380 "ريزكي"، الذي تم بناؤه في مصنع "آمور" للسفن، وكذلك كاسحتا الألغام "بيوتر إيلييتشوف" و"أناتولي شليموف" من مشروع 12700.

المصدر: تاس