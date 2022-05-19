رئيس جمهورية القرم: روسيا ليست عدوا للشعب الأوكراني

أكد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن روسيا ليست عدوا للشعب الأوكراني، معربا عن ثقته بأنه بعد الانتهاء من العملية الخاصة ستتم استعادة علاقات حسن الجوار.

وقال أكسيونوف في تصريح لقناة Crimean TV Millet إنه "بمجرد اكتمال العملية الخاصة، ستصل إلى نهايتها المنطقية وسيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة بأسلوب طبيعي وهادئ ولطيف.. صدقوني سيتم استعادة كل شيء".

وتابع: "نحن لسنا أعداء من الشعب الأوكراني، لكن أعداء أولئك الذين يحاولون جعلنا أعداء لبعضنا البعض".

وشدد على أن أوكرانيا وقعت في حالة اعتماد على الغرب والنازيين وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، انخرطت سلطاتها في زرع الكراهية".

المصدر: "نوفوستي"