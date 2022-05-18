 
مباشر

رئيسة مولدوفا تحث الجيش الروسي على الانسحاب من ترانسنيستريا

أخبار روسيا

رئيسة مولدوفا تحث الجيش الروسي على الانسحاب من ترانسنيستريا
Globallookpress
رئيسة مولدوفا مايا ساندو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1sp

حثت رئيسة مولدوفا مايا ساندرو الجيش الروسي الذي يحرس مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليا.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، قالت ساندرو: "مولدوفا بلد محايد"، داعية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي ترانسنيستريا.

واعتبرت أن وجود القوات الروسية هناك "ينتهك حياد" الجمهورية.

إقرأ المزيد
سلطات ترانسنيستريا: هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية قرب العاصمة
سلطات ترانسنيستريا: هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية قرب العاصمة

وأشارت إلى أن سلطات بلادها "تحاول إيجاد حل سياسي سلمي للصراع مع ترانسنيستريا".

وسعت ترانسنيستريا التي يشكل الناطقون بالروسية 60٪ من سكانها، للانفصال عن مولدوفا حتى قبل زوال الاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا.

وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، خرجت ترانسنيستريا عن سيطرة كيشيناو.

وترابط القوات الروسية في قرية كولباسنا بترانسنيستريا على الحدود مع أوكرانيا لحراسة أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا، في مهمة لحفظ السلام.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا