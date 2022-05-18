رئيسة مولدوفا تحث الجيش الروسي على الانسحاب من ترانسنيستريا

حثت رئيسة مولدوفا مايا ساندرو الجيش الروسي الذي يحرس مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليا.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، قالت ساندرو: "مولدوفا بلد محايد"، داعية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي ترانسنيستريا.

واعتبرت أن وجود القوات الروسية هناك "ينتهك حياد" الجمهورية.

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وأشارت إلى أن سلطات بلادها "تحاول إيجاد حل سياسي سلمي للصراع مع ترانسنيستريا".

وسعت ترانسنيستريا التي يشكل الناطقون بالروسية 60٪ من سكانها، للانفصال عن مولدوفا حتى قبل زوال الاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا.

وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، خرجت ترانسنيستريا عن سيطرة كيشيناو.

وترابط القوات الروسية في قرية كولباسنا بترانسنيستريا على الحدود مع أوكرانيا لحراسة أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا، في مهمة لحفظ السلام.

المصدر: RT