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الحرس الوطني الروسي يتدرب على استخدام الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية

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الحرس الوطني الروسي يتدرب على استخدام الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية
Sputnik
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أعلن الحرس الوطني الروسي أن منتسبيه بدأوا في التدريب على استيعاب المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقالت الخدمة الصحفية للحرس الوطني الروسي: "في سياق العملية العسكرية الخاصة، صادر الحرس الوطني معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي في حالة جيدة ويمكن استخدامها في القتال. وهي عبارة عن دبابات وناقلات جند مدرعة ومنصات مدفعية وأسلحة خفيفة وأسلحة مضادة للدبابات وذخائرها".

كما أشير إلى أن أفراد الحرس الوطني الروسي يخضعون الآن لدورات تدريب على عينات الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها تحت إشراف ضباط متخصصين.

المصدر: تاس

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