تصريح بشأن حصة روسيا في سوق السلاح العالمية وبلدان عربيان بين المشترين الرئيسيين

صرّح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تستحوذ على حوالي 20٪ من سوق الأسلحة العالمية، ويبلغ إجمالي محفظة الطلبات على الأسلحة الروسية حوالي 50 مليار دولار.

وقال بوريسوف في كلمة ألقاها يوم الأربعاء في منتدى المعرفة: "تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بحجم 39٪ من إجمالي سوق الأسلحة العالمية، وروسيا، التي تمتلك ميزانية أقل (من أمريكا) بعدة مرات مما تنفقه على التسلح، حظيت بثبات بحصة تبلغ حوالي 20٪ من السوق العالمية للسلاح لسنوات عديدة، وبهامش فارق كبير عن فرنسا التي تملك حصة نسبتها 11٪ ".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن المشترين الرئيسيين للأسلحة الروسية هم الهند والصين والجزائر ومصر، مشيرا إلى أن محفظة الطلبات على الاسلحة الروسيى لسنوات عديدة قادمة تبلغ حوالي 50 مليار دولار، ويتم تصدير الأسلحة سنويا مقابل 14 إلى 15 مليار دولار.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن "هذا مصدر دخل معتبر إلى حد ما. أعتقد أنه بعد صادرات المحروقات والمواد الغذائية والقمح، هو الثالث من مجموع عائدات صادراتنا".

المصدر: نوفوستي