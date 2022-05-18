الحزب "الديمقراطي الليبرالي الروسي" يختار سلوتسكي خلفا لجيرينوفسكي رئيسا جديدا لكتلته في الدوما

اختار الحزب "الديقراطي الليبرالي الروسي"، الذي كان يتزعمه الرحل فلاديمير جيرينوفسكي، رئيس اللجنة الدولية في الدوما، ليونيد سلوتسكي، رئيسا لكتلة الحزب في مجلس الدوما (البرلمان).

وقال المتحدث باسم الحزب، الكسندر دوبينين اليوم الأربعاء: "تم انتخاب ليونيد سلوتسكي رئيسا لكتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي" في مجلس الدوما.

وفي وقت سابق اختار الحزب "الليبرالي الديمقراطي" بالإجماع النائب أليكسي ديدينكو، خلفا لرئيسه فلاديمير جيرينوفسكي في المكتب المركزي للحزب.

وتوفي فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم ومؤسس الحزب، في بداية الشهر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

واسس السياسي المخضرم السوفييتي-الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، الحزب "اللبيرالي الديمقراطي الروسي" سنة 1992 وترأسه منذ ذلك الحين وحتى وفاته في أبريل 2022.

المصدر: RT + نوفوستي