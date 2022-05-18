القضاء على مسلحين اثنين في محج قلعة بجمهورية داغستان

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية أن القوات الأمنية تمكنت، اليوم الأربعاء، من القضاء على عنصرين مسلحين، في العاصمة محج قلعة.

ووفقا لبيان صادر عن لجنة مكافحة الإرهاب، بعد تلقي معلومات حول مسلحين يختبئون بمنطقة لينينسكي في محج قلعة، يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي على أحد منشآت الطاقة في المدينة، تحركت الوحدات الأمنية، وعثرت على مسلحين اثنين في منطقة المحطة الكهربائية الفرعية، وعرضت عليهما إلقاء السلاح والاستسلام، لكنهما بادرا بإطلاق النار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى الرد علهما وتصفيتهما.

هذا ولم تقع إصابات في صفوف رجال الأمن، ولا إصابات بين السكان المدنيين.

وبحسب لجنة مكافحة الإرهاب، تم العثور في موقع الاشتباك على أسلحة أوتوماتيكية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.

المصدر: تاس