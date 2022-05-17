برلماني روسي: انضمام فنلندا إلى "الناتو" خيانة أسقطت أقنعة تظاهرها بصداقة روسيا

وصف عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، إعلان فنلندا عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو بـ"الخيانة"، بعد أن تظاهرت بأنها صديقة لروسيا.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة "نوفوستي": "أخيرا سقطت جميع الأقنعة، ولا أحد يشك في أن السلطات الفنلندية كانت تتظاهر فقط بأنها صديقة لروسيا، وتساوم على الامتيازات الاقتصادية من منطقتنا".

وأضاف أن "رفض فنلندا للوضع المحايد والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو هو خيانة".

وتابع: "إلأى الجيران الذين لا يفون بكلمتهم، ويستعدون في أول فرصة لرمي حجر إلى الخلف، أقول لهم لم نعد شركاء طريق".

وختم قوله: "روسيا لديها أصدقاء وحلفاء يمكن الاعتماد عليهم أكثر بكثير".

وشدد على أن "موسكو سترد بشكل مناسب على انضمام فنلندا إلى الناتو" في حال حصل هذا الأمر.

وأشار أن إحدى الخطوات الأولى ستكون تعزيز الحدود.

المصدر: "سبوتنيك"