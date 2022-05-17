بيسكوف يعلق على نية اسكتلندا الانضمام إلى حلف الناتو

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات بعض المسؤولين في اسكتلندا بشأن نية بلادهم الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف إن خطط اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتحدة، ثم الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، يجب أن تدلي بها لندن الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، إن اسكتلندا ستسعى للانضمام إلى الناتو إذا حصلت على الاستقلال من بريطانيا.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن ستورجون قولها خلال كلمة ألقتها في معهد بروكينغز بواشنطن إن "الحزب الذي أقوده، الحزب الوطني الاسكتلندي، قرر في عام 2012 أنه إذا أصبحت اسكتلندا مستقلة، فإنها ستسعى للحصول على عضوية الناتو".

المصدر: نوفوستي