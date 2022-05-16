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موسكو ردا على "G7": محاولات إبعاد روسيا عن قنوات التعاون الدولي ستفاقم الأزمات

أخبار روسيا

موسكو ردا على
Gettyimages.ru
وزارة الخارجية الروسية
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علّقت موسكو على بيان "مجموعة السبع"، مؤكدة أن إبعادها اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وإعاقة تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني من موجات متواصلة من فيروس كورونا، وانتشار التضخم، وتشديد السياسة النقدية للائتمان في البلدان المتقدمة".

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وأضافت أن "رفع مستوى هستيريا العقوبات ضد روسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا من عوامل الاستقرار أو التحفيز للاقتصاد العالمي".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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