الخارجية الروسية تناقش نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية: واشنطن تجاوزت نقطة اللاعودة في هوسها

أفادت الخارجية الروسية بمناقشة مجلس إدارتها نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية نظرا لأن المسار التعديلي العدواني للغرب يتطلب مراجعة جذرية لعلاقة موسكو بالدول غير الصديقة.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين 16 مايو، أن اجتماعا عقد لمناقشة إعداد نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية وفقا لتعليمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "الاجتماع ناقش مهام السياسة الخارجية الروسية في ضوء الحقائق الجيوسياسية المتغيرة جذريا، والتي تطورت نتيجة إطلاق العنان للحرب الهجينة المعلنة ضد بلادنا، تحت ذريعة الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك إحياء نظرة عنصرية لأوروبا من كهف الروسوفوبيا، لإلغاء روسيا وكل ما هو روسي".

وقالت الوزارة في هذا السياق إن "واشنطن، وبعد أن أخضعت الغرب الجماعي بالكامل، تجاوزت نقطة اللاعودة في هوسها بالتأكيد على هيمنتها الكاملة على العالم بأي ثمن، وقمع العملية الموضوعية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "المسار التعديلي العدواني للغرب، يتطلب مراجعة جذرية لعلاقة روسيا مع الدول المعادية وتعزيزا شاملا لمجالات أخرى في السياسة الخارجية".

المصدر: تاس