إصابة عاملي خدمة بريدية في قازان جراء انفجار قنبلة يدوية للعبة إيرسوفت

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "قازان إكسبريس" البريدية عن إصابة شخصين بجروح، جراء انفجار قنبلة يدوية مخصصة للعبة إير سوفت في مستودع للطرود البريدية في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

ونقلت "تاس" عن بيان الشركة أن "قنبلة يدوية للعبة إير سوفت انفجرت، كيف بالضبط - نحن نحقق الآن مع وزارة حالات الطوارئ والحرس الوطني"، مشيرة إلى أن أحد الموظفين أصيب بحروق طفيفة وأصيبت موظفة ثانية بكدمات بسيطة.

وأشار البيان إلى ان المصابين في حالة جيدة، وأن السيدة المصابة رفضت دخول المستشفى. ولم يتم تسجيل أي ضرر مادي في المستودع.

وأشارت الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية إلى أن الحادث وقع عندما فتح العمال طردا كانت القنبلة بداخله.

وفي وقت سابق في أكتوبر 2021، توفي أحد سكان مدينة ساراتوف وسط روسيا، متأثرا بانفجار قذيفة حاول فتحها بواسطة منشار كهربائي.

يذكر أن لعبة إير سوفت هي رياضة تحاكي المواجهات والاشتباكات العسكرية، يتنافس خلالها اللاعبون للقضاء على خصومهم بواسطة ضربهم بكرات صغيرة او بأسلحة غير خطرة شبيهة بالأسلحة الحقيقية.

المصدر: تاس