حسم أبتى علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية مصير المرتزق الأمريكي جوزيف كلارك الذي كان يقاتل في صفوف النازيين الأوكرانيين في دونباس.

وقال علاء الدينوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "الأمريكي كلارك قتل ومعه 6 أمريكيين آخرين، كانوا يقاتلون في صفوف النازيين الأوكرانيين على أراضي مصنع كراسيتيل في مدينة روبيجني في دونباس".

وأضاف: "لدينا جواز سفره، لقد قاتلنا في مصنع كراسيتيل ضمن وحدة من قوات خاصة على الأرجح، كانت تضم 7 أمريكيين آخرين".

وتابع: "لقد غادروا جميعهم إلى عالم آخر تاركين وراءهم "جافلين" (نظام صاروخي أمريكي محمول مضاد للدبابات) وأسلحتهم ووثائقهم".

المصدر: "نوفوستي"