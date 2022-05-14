الخارجية الألمانية: تحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ليس أمرا سهلا

علّقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، على دعوات نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا بتحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف، مؤكدة أن هذا الأمر ليس سهلا وليس قانونيا.

وقالت بيربوك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "الوصول إلى الأموال المجمدة من وجهة نظر قانونية ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

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وأضافت: "هناك عدد من الأسباب الوجيهة لهذا الإجراء، لكن هذه الخطوة يجب أن تتوافق مع القانون الألماني وقرار محكمة العدل الأوروبية".

وكان كوليبا طلب من ألمانيا ودول أخرى في مجموعة السبع تبني قوانين تسمح لها بمصادرة الأصول الروسية وتحويلها لصالح أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"