 
مباشر

الخارجية الألمانية: تحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ليس أمرا سهلا

أخبار روسيا

الخارجية الألمانية: تحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ليس أمرا سهلا
Globallookpress
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0py

علّقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، على دعوات نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا بتحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف، مؤكدة أن هذا الأمر ليس سهلا وليس قانونيا.

وقالت بيربوك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "الوصول إلى الأموال المجمدة من وجهة نظر قانونية ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

إقرأ المزيد
بوريل يدعو للاستحواذ على الأمول الروسية المجمدة على غرار أفغانستان
بوريل يدعو للاستحواذ على الأمول الروسية المجمدة على غرار أفغانستان

وأضافت: "هناك عدد من الأسباب الوجيهة لهذا الإجراء، لكن هذه الخطوة يجب أن تتوافق مع القانون الألماني وقرار محكمة العدل الأوروبية".

وكان كوليبا طلب من ألمانيا ودول أخرى في مجموعة السبع تبني قوانين تسمح لها بمصادرة الأصول الروسية وتحويلها لصالح أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا