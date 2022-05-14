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ميدفيديف: قرارات G7 تدخل في شؤون الصين واستمرار للحرب غير المعلنة ضد روسيا

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ميدفيديف: قرارات G7 تدخل في شؤون الصين واستمرار للحرب غير المعلنة ضد روسيا
Sputnik
دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
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اعتبر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قرارات دول مجموعة السبع تدخلا سافرا في شؤون الصين، واستمرارا للحرب غير المعلنة ضد روسيا.

وقال ميدفيديف في مشور على قناته عبر "تيليغرام" إن "دول مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات وعدم تزويدها بالمساعدات العسكرية، وهذا يعد استمرار للتدخل المباشر في شؤون الصين وتلميح بإمكانية فرض عقوبات عليها بحال قامت بشيء ما من هذا القبيل".

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وعن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أشار إلى أن روسيا لا تهتم إذا كانت التغييرات على حدود أوكرانيا تعترف بها دول مجموعة السبع أم لا.

ولفت إلى أن المهم فقط هو رأي الناس الذي يعيشون على هذه الأراضي.

وختم قوله: "لا تنسوا ما حصل في كوسوفو، أيها الأصدقاء الغربيون".

المصدر: "تاس"

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