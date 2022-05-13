الكرملين: لم نتلق أي رد من الجانب الأوكراني على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة

قال الكرملين إنه لا يوجد أي إجراء وتحرك بشأن وضع وإعداد الوثيقة المشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا حتى الآن منوها بأنه لا يوجد أي رد من الجانب الأوكراني على المقترحات الروسية.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، "لا يوجد تحرك حتى الآن بشأن وثيقة مشتركة مع أوكرانيا.. التوقف عن العمل على الوثيقة يرجع إلى حقيقة أن الجانب الأوكراني لا يستجيب ولايرد على مقترحات روسيا:.

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ولفت بيسكوف إلى أنه لا اعتراض على اجتماع الرئيس الروسي مع الأوكراني، لكن يجب الإعداد لذلك والتحضير لعقد اجتماع مماثل.

من جانب آخر وفيما يتعلق بمسألة الإجلاء من آزوفستال، وتعليقا على تصريحات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك حول رغبة كييف في التوقيع على وثيقة بشأن الإجلاء من المصنع. قال بيسكوف: "ننطلق من كلام رئيسنا الذي صرح بإمكانية مغادرة جميع المدنيين أراضي المصنع ومغادرة هذه المنطقة في أي اتجاه يختارونه، وهو ما تم". وبالنسبة للجيش، قيل إنه يمكنهم أيضا المغادرة، وإلقاء أسلحتهم، وسيتم علاجهم وفقا لذلك، وسيتم تزويد جميع الجرحى بالرعاية الطبية اللازمة".

المصدر: تاس